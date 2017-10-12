Астрономы обнаружили кольца у карликовой планеты на окраине Солнечной системы

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Нью-Йорк, 12 октября. Международная группа исследователей объявила об обнаружении у четвертой по размерам карликовой планеты в Солнечной системе системы из нескольких газопылевых колец. Обнаружить кольца удалось в момент прохождения карликовой планеты Хаумеа через диск одной из звезд.

Как сообщает Nature, астрономы считают, что у Хаумеа есть по крайней мере одно кольцо шириной в 70 км и радиусом 2287 км, которое находится в плоскости экватора карликовой планеты в поясе Койпера.

Карликовая планета Хаумеа находится на окраине Солнечной системы и обладает множеством необычных свойств: так, карликовая планета массой в четыре раза больше крупнейшего астероида, Цереры, имеет сильно вытянутую форму и очень быстро вращается. У Хаумеа были обнаружены два спутника, которым дали названия Хииака и Намака.