Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Закончен разбор завалов в сгоревшем в Подмосковье рынке «Синдика»
Технологии
Астрономы обнаружили кольца у карликовой планеты на окраине Солнечной системы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Астрономы обнаружили кольца у карликовой планеты на окраине Солнечной системы

    10:23  12 Октября 2017
    42

    Астрономы обнаружили кольца у карликовой планеты на окраине Солнечной системы

    Нью-Йорк, 12 октября. Международная группа исследователей объявила об обнаружении у четвертой по размерам карликовой планеты в Солнечной системе системы из нескольких газопылевых колец. Обнаружить кольца удалось в момент прохождения карликовой планеты Хаумеа через диск одной из звезд.

    Как сообщает Nature, астрономы считают, что у Хаумеа есть по крайней мере одно кольцо шириной в 70 км и радиусом 2287 км, которое находится в плоскости экватора карликовой планеты в поясе Койпера.

    Карликовая планета Хаумеа находится на окраине Солнечной системы и обладает множеством необычных свойств: так, карликовая планета массой в четыре раза больше крупнейшего астероида, Цереры, имеет сильно вытянутую форму и очень быстро вращается. У Хаумеа были обнаружены два спутника, которым дали названия Хииака и Намака.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 19720

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23918

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6151

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53625

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94181
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        8339
        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        6:55   12 Октября 2017
        188
        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        5:52   12 Октября 2017
        240
        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        23:04   11 Октября 2017
        469