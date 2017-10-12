Сирия: 14 жителей Ракки погибли в результате авиаудара коалиции США

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Дамаск, 12 октября. Не менее 14 мирных жителей погибли в ходе авиаудара коалиции во главе с США по силам террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) в сирийском городе Ракка. Как сообщили активисты организации Raqqa is Being Slaughtered Silently, в результате удара коалиции погибли члены двух семей, которые переехали ранее в Ракку из города Тадмур в провинции Хомс.

Как отмечает турецкое агентство Anadolu, активисты-правозащитники в Сирии подсчитали, сколько мирных жителей погибло за несколько лет действий коалиции во главе с США в Сирии: в общей сложности погибли 2286 мирных жителей-мужчин, 504 женщины и 674 ребенка.

1 Организация запрещена на территории РФ.