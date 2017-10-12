Установлены размеры пособия по безработице на 2018 год
Москва, 12 октября. Размеры пособия по безработице на будущий год не изменятся и останутся точно такими же, как и в этом году.
По данным «Российской газеты», проект документа соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и других международных договоров Российской Федерации.
Согласно данным издания, пособие по безработице не предоставляет должный уровень замещения утраченного заработка и составляет от 7,6 до 44,1% от прожиточного минимума.
По словам экспертов, отсутствие способа по индексации пособия непосредственно скажется на покупательской способности.
Ввиду этого в министерстве труда РФ собираются оптимизировать меры назначения и выплаты такого пособия и повысить его размеры.