Установлены размеры пособия по безработице на 2018 год

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Москва, 12 октября. Размеры пособия по безработице на будущий год не изменятся и останутся точно такими же, как и в этом году.

По данным «Российской газеты», проект документа соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и других международных договоров Российской Федерации.

Согласно данным издания, пособие по безработице не предоставляет должный уровень замещения утраченного заработка и составляет от 7,6 до 44,1% от прожиточного минимума.

По словам экспертов, отсутствие способа по индексации пособия непосредственно скажется на покупательской способности.

Ввиду этого в министерстве труда РФ собираются оптимизировать меры назначения и выплаты такого пособия и повысить его размеры.