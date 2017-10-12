Трамп назвал своего кандидата на пост министра внутренней безопасности США

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Вашингтон, 12 октября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть кандидатуру Кирстен Нильсен на пост нового главы министерства внутренней безопасности США. Ранее 45-летняя Кирстен Нильсен занимала пост замглавы МВБ, после чего перешла на работу в Белый дом.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявляет о своем намерении выдвинуть Кирстен Нильсен на должность министра внутренней безопасности. Госпожа Нильсен сейчас работает первым заместителем главы аппарата Белого дома», — указано в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении.

На сайте Белого дома на данный момент нет сообщений о готовящемся назначении Нильсен. В заявлении, которое поступило в РИА Новости указано, что Нильсен имеет большой послужной список работы в области безопасности и кибербезопасности, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Она успела поработать спецпомощником президента Трампа по безопасности возглавляет собственную консалтинговую компанию, которая занимается оказанием информационных услуг в сфере безопасности.

Выдвинутую Трампом кандидатуру предстоит утвердить сенату США.