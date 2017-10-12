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Политика
Трамп назвал своего кандидата на пост министра внутренней безопасности США
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    Трамп назвал своего кандидата на пост министра внутренней безопасности США

    9:35  12 Октября 2017
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    Трамп назвал своего кандидата на пост министра внутренней безопасности США

    Вашингтон, 12 октября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть кандидатуру Кирстен Нильсен на пост нового главы министерства внутренней безопасности США. Ранее 45-летняя Кирстен Нильсен занимала пост замглавы МВБ, после чего перешла на работу в Белый дом.

    «Сегодня президент Дональд Трамп объявляет о своем намерении выдвинуть Кирстен Нильсен на должность министра внутренней безопасности. Госпожа Нильсен сейчас работает первым заместителем главы аппарата Белого дома», — указано в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении.

    На сайте Белого дома на данный момент нет сообщений о готовящемся назначении Нильсен. В заявлении, которое поступило в РИА Новости указано, что Нильсен имеет большой послужной список работы в области безопасности и кибербезопасности, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Она успела поработать спецпомощником президента Трампа по безопасности  возглавляет собственную консалтинговую компанию, которая занимается оказанием информационных услуг в сфере безопасности.

    Трамп назвал своего кандидата на пост министра внутренней безопасности США

    Выдвинутую Трампом кандидатуру предстоит утвердить сенату США.

    Автор: Валентин Меликов
    #трамп #нильсен
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