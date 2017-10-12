Эксперт рассказал, чем обернется для Украины «дипломатическая война» с Венгрией

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Украина обвинила власти Венгрии в поддержке сепаратизма и потребовала запретить проведение акции под названием «Самоопределение для Закарпатья». Об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин.

«Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13 октября под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья». Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины», — написал Павел Климкин в Twitter.

Прим этом, отметим, не уточняется, где именно должна пройти акция.

«Дипломатическая война»

Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, отметил, что Украина по собственной вине попала эпицентр дипломатического скандала. Киев оказался в крайне невыгодном положении.

«Видимо, выступление Петра Порошенко в ПАСЕ и наглая ложь на четырех языках по вопросу сохранения образования для национальных меньшинств на языке меньшинства, не произвели должного впечатления на Будапешт. Киев забыл, что еще в 1991 году 78% жителей Закарпатской области высказались за особый статус самоуправления для региона. Поэтому уже 26 лет за украинскими властями «должок», который они отдавать не хотят. При этом жители Закарпатья впереди Украины всей по евроинтеграции: у них не только паспорта страны-члена ЕС, но и сильнейшие экономические связи с Венгрией посредством еврорегиона «Карпаты». Думается, что Венгрия уже начала по отношению к Украине дипломатическую войну. Создание препятствий на пути евроинтеграции Украины, обещание экономических санкций, поддержка акций по самоопределению — это уже знаковые шаги в венгерско-украинском противостоянии. И Береговский венгерский район вполне может стать Береговской народной республикой, хочет того Киев или нет», — резюмировал Антон Бредихин.

Как ранее сообщала Газета.ru, Венгрия выступает за пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом.