Трамп рассказал, что имел в виду под фразой «затишье перед бурей»

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Вашингтон, 12 октября. Дональд Трамп рассказал, что имел в виду, когда неделю назад обронил фразу «затишье перед бурей».

Как сообщает Газета.ru, президент США вынужден был комментировать собственные же фразы во время интервью телеканалу Fox News. Оказалось, что хозяин Белого дома имел в виду ситуацию с КНДР и ее ракетно-ядерной программой.

«Мы не можем позволить этому продолжаться. Мы просто не можем», — бросил очередную не до конца понятную фразу американский лидер, толкование которой, по все видимости, случится позднее.

Напомним, что о неком «затишье перед бурей» Дональд Трамп заявил 5 октября после встречи с американскими военачальниками.