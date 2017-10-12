Швейцария спускает в канализацию золото и серебро на миллионы долларов

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Берн, 12 октября. Группа ученых из швейцарского Федерального университета наук и технологий объявила, что в швейцарской канализационной системе ежегодно оказывается около 43 килограмм золота на сумму в 1,8 млн долларов. При этом, как сообщает Bloomberg, концентрация драгоценного металла в швейцарских сточных водах настолько высока, что в некоторых местах золото можно добывать промышленным способом.

Наибольшая концентрация золота в швейцарских нечистотах была зафиксирована на территории южного кантона Тичино. Швейцарские сточные воды, кроме того, оказались богаты серебром — ежегодно по стране в канализацию смывается около 3 тонн драгоценного металла, стоимость которого достигает 1,7 млн долларов. Были найдены и другие ценные, но менее популярные металлы — гадолиний, ниобий и иттербий.

По данным ученых, основным источником драгоценных металлов в сточных водах являются фармацевтические и химические предприятия, которые сливают содержащие драгоценные металлы отходы в канализацию. Исследователи подчеркивают, что все эти элементы не токсичны и не представляют опасности для экологии.