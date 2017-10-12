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Летчики ВКС РФ получили уникальную «суперкожу»
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    Летчики ВКС РФ получили уникальную «суперкожу»

    8:32  12 Октября 2017
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    Летчики ВКС РФ получили уникальную «суперкожу»

    Москва, 12 октября. Пилоты ВКС России получили уникальные кожаные летные куртки, которые несколько минут могут выдержать открытое пламя температурой в несколько сотен градусов.

    Кроме того, изделие «6220» позволяет обладателю безопасно катапультироваться на большой высоте при скорости более 1,2 тысяч метров в секунду, сообщают «Известия». Куртка не сковывает движения и не утомляет при длительных перелетах. Представитель компании «Округ» Виктория Елиферова рассказала, что испытания новинок проходили в 929 Государственном летно-исследовательском центре. Одежду продували в аэродинамической трубе и подвергали воздействию открытого пламени.

    Летчики ВКС РФ получили уникальную «суперкожу»

    По словам Елиферовой, сейчас изделия уже поставляются в летные части ВКС России. До конца 2017 года в распоряжении военных окажутся около тысячи новых курток.

    Автор: Анна Иванова
    #россия #вкс рф #пилоты
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