Три четверти россиян высказались за оказание помощи Сирии после войны

В Избранное

Москва, 12 октября. Почти три четверти россиян высказались за оказание помощи Сирии и после завершения войны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно данным, граждане России считают, что РФ должна помочь САР по гуманитарной, военно-технической или дипломатической линии. За поддержку Дамаску высказались 73% респондентов. 75% человек считает, что РФ должна отправлять сирийцам гуманитарную помощь. 45% россиян настаивают на военно-технической, 44% — на дипломатической помощи.

25% россиян полагают, что Сирии нужна материальная помощь. Против оказания поддержки Сирии оказались 19% опрошенных.

Отмечается, что в исследовании ВЦИОМ участвовали 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.