Путин заявил о продлении полномочий исполнительного секретаря СНГ Лебедева

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Сочи, 12 октября. Владимир Путин заявил о продлении полномочий исполнительного секретаря Содружества независимых государств Сергея Лебедева.

«Рассчитываем, что под руководством Лебедева исполнительный комитет СНГ продолжит эффективную реализацию задач, стоящих перед Содружеством», — цитирует российского лидера RT.

Кадровое решение было принято во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Добавим, что Лебедев занимает этот пост последние 10 лет.