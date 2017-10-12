Более половины граждан РФ говорят о нормализации ситуации в Сирии

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Москва, 12 октября. Более 50 процентов российских граждан на сегодняшний день говорят о процессе нормализации ситуации в Сирии, данная цифра значительно выросла, поскольку год назад такого мнения придерживались лишь 15 процентов россиян. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, ситуацией в САР сегодня интересуются 79% опрошенных, но постоянно следят за новостями лишь 23% респондентов. Однако суммарный показатель интереса к сирийским событиям в конце прошлого месяца оказался ниже, чем в начале 2017 года, передает РИА Новости.

Оценки динамики происходящего за 12 месяцев изменились в полном объеме — если в октябре 2016 года о нормализации ситуации говорили только 15% опрошенных, то в сентябре 2017 года — уже 58%, говорится в данных ВЦИОМ.