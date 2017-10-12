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Общество
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Общество
Более половины граждан РФ говорят о нормализации ситуации в Сирии
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    Более половины граждан РФ говорят о нормализации ситуации в Сирии

    8:25  12 Октября 2017
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    Более половины граждан РФ говорят о нормализации ситуации в Сирии

    Москва, 12 октября. Более 50 процентов российских граждан на сегодняшний день говорят о процессе нормализации ситуации в Сирии, данная цифра значительно выросла, поскольку год назад такого мнения придерживались лишь 15 процентов россиян. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

    Более половины граждан РФ говорят о нормализации ситуации в Сирии

    По данным социологов, ситуацией в САР сегодня интересуются 79% опрошенных, но постоянно следят за новостями лишь 23% респондентов. Однако суммарный показатель интереса к сирийским событиям в конце прошлого месяца оказался ниже, чем в начале 2017 года, передает РИА Новости.

    Оценки динамики происходящего за 12 месяцев изменились в полном объеме — если в октябре 2016 года о нормализации ситуации говорили только 15% опрошенных, то в сентябре 2017 года — уже 58%, говорится в данных ВЦИОМ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #опрос #социологи
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