Российские военные провели очередную гуманитарную акцию в Сирии

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Муадамия, 12 октября. Военнослужащие армии РФ продолжают гуманитарную миссию, оказывая помощь сирийцам, оказавшимся в трудной ситуации.

Накануне военные доставили очередной гуманитарный груз в сирийскую Муадамия в провинции Дамаск. Город сыграл важную роль в восстановлении мирной жизни в Сирии. Именно здесь был подписан первый договор о перемирии. В дальнейшем этому примеру последовали и другие города, передает издание «Русская весна».

11 октября местным жителям доставлено более 2 тонн гуманитарного груза. Это продукты питания - мука, рис, сахар и консервы. Более сотни семей с детьми получили также детское питание.

Военные врачи развернули временный медицинский пункт. Помощь получили 150-ти человек, в том числе 62 ребенка.

Как рассказал российский офицер Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, подобные акции проводятся регулярно, не менее двух раз в неделю. Так, на прошлой неделе гумпомощь была направлена в города Хирбат-эш-Шабаб провинции Дамаск и Хан-Арнаба провинции Эль-Кунейтра. Там сейчас проживают беженцы из Дэйр-эз-Зора и других городов, захваченных ранее террористами ИГ1 (организация запрещена в России).

Напомним, Россия постоянно оказывает поддержку пострадавшим жителям Сирии. Помимо гуманитарных грузов проживающие в республике получают, к примеру, книги. Кроме того, российские военные активно участвуют в восстановлении мирной жизни. Так, за прошедшие сутки специалисты разминировали более 60 зданий в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

В конце сентября в Сирийскую арабскую республику из России доставлено более четырех тысяч тонн строительных материалов и специальная техника, предназначенные для восстановления автомобильных трасс и железных дорог, линий электропередач, трубопроводов, системы связи, школ, больниц и других социально значимых объектов.

1 Организация запрещена на территории РФ.