Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Житель Челябинска продает на Avito броневик БРДМ-2
Новости Сирии
Половина россиян уверена, что Россия должна продолжить операцию ВКС РФ в Сирии — ВЦИОМ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Половина россиян уверена, что Россия должна продолжить операцию ВКС РФ в Сирии — ВЦИОМ

    8:25  12 Октября 2017
    77

    Половина россиян уверена, что Россия должна продолжить операцию ВКС РФ в Сирии — ВЦИОМ

    Москва, 12 октября. Проведенный Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опрос показал, что более половины (54%) россиян уверены, что Россия должна продолжать военную операцию в Сирии до победного конца. Против продолжения операции выступают 34% опрошенных.

    Опрос проводился среди граждан старше 18 лет по телефону, было опрошено 1,2 тысяч респондентов.

    Более трех четвертей опрошенных уверены, что ВКС РФ в Сирии уже выполнили поставленную перед ними цель. Выводы из этого делаются разные — некоторые уверены, что операцию необходимо сворачивать, поскольку в Сирии «гибнут наши люди», еще часть считает, что Сирия отвлекает власти от решения проблем внутри страны.

    Половина россиян уверена, что Россия должна продолжить операцию ВКС РФ в Сирии — ВЦИОМ

    Однако большинство — в особенности представители старшего поколения — уверены, что операция ВКС РФ в Сирии должна быть продолжена, поскольку в противном случае участие в войне на Ближнем Востоке станет еще одной травмой для общества.

    По мнению главы департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, в данном выборе на людей оказывают не практические соображения или сиюминутные эмоции, полученные при просмотре новостей, а «ценностные ориентации россиян».

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 18099

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23901

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6147

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53605

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94134
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        4153
        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        6:55   12 Октября 2017
        155
        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        5:52   12 Октября 2017
        220
        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        23:04   11 Октября 2017
        407