Половина россиян уверена, что Россия должна продолжить операцию ВКС РФ в Сирии — ВЦИОМ

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Москва, 12 октября. Проведенный Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опрос показал, что более половины (54%) россиян уверены, что Россия должна продолжать военную операцию в Сирии до победного конца. Против продолжения операции выступают 34% опрошенных.

Опрос проводился среди граждан старше 18 лет по телефону, было опрошено 1,2 тысяч респондентов.

Более трех четвертей опрошенных уверены, что ВКС РФ в Сирии уже выполнили поставленную перед ними цель. Выводы из этого делаются разные — некоторые уверены, что операцию необходимо сворачивать, поскольку в Сирии «гибнут наши люди», еще часть считает, что Сирия отвлекает власти от решения проблем внутри страны.

Однако большинство — в особенности представители старшего поколения — уверены, что операция ВКС РФ в Сирии должна быть продолжена, поскольку в противном случае участие в войне на Ближнем Востоке станет еще одной травмой для общества.

По мнению главы департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, в данном выборе на людей оказывают не практические соображения или сиюминутные эмоции, полученные при просмотре новостей, а «ценностные ориентации россиян».