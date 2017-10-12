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ФАС против Apple: надзорный орган проверит цены на iPhone 8
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    ФАС против Apple: надзорный орган проверит цены на iPhone 8

    8:07  12 Октября 2017
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    ФАС против Apple: надзорный орган проверит цены на iPhone 8

    Москва, 12 октября. Федеральная антимонопольная служба проверит систему ценообразования на iPhone 8 в России.

    Как сообщают Известия, в антимонопольном ведомстве заинтересовались вопросом после многочисленных жалоб на высокие, по мнению потребителей, цены на новую модель от Apple.

    «Жалобы есть, будет проведена проверка по этому поводу. Может ли быть возбуждено новое дело, пока говорить преждевременно», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

    Напомним, что продажи iPhone 8 стартовали в России 29 сентября. Незадолго до этого глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предупредил Apple о «серьезном наказании», если компания будет уличена в координации цен на гаджет.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #apple #iphone 8 #фас
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