Стало известно, когда в России появится новый кроссовер Volkswagen Teramont

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Москва, 12 октября. Весной будущего года на российском рынке начнутся продажи нового внедорожника Volkswagen Teramont, предварительные заказы на который начнут принимать в ноябре 2017 года.

По имеющимся данным, стоимость автомобиля составит 2,2 млн рублей. Отмечается, что на американском рынке кроссовер уже можно приобрести под названием Volkswagen Atlas, стоимость которого составляет 30, 5 тыс. долларов.

Официальная премьера автомобиля немецкого концерна состоялась в прошлом году.

Под капотом заводской версии внедорожника Volkswagen Teramont имеется 2-литровый турбированный двигатель с производительностью 238 лошадиных сил.

Отмечается, что также доступна версия с 3.6-литровым двигателем VR6 мощностью 280 лошадиных сил.