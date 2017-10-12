Стало известно, когда в России появится новый кроссовер Volkswagen Teramont
Москва, 12 октября. Весной будущего года на российском рынке начнутся продажи нового внедорожника Volkswagen Teramont, предварительные заказы на который начнут принимать в ноябре 2017 года.
По имеющимся данным, стоимость автомобиля составит 2,2 млн рублей. Отмечается, что на американском рынке кроссовер уже можно приобрести под названием Volkswagen Atlas, стоимость которого составляет 30, 5 тыс. долларов.
Официальная премьера автомобиля немецкого концерна состоялась в прошлом году.
Под капотом заводской версии внедорожника Volkswagen Teramont имеется 2-литровый турбированный двигатель с производительностью 238 лошадиных сил.
Отмечается, что также доступна версия с 3.6-литровым двигателем VR6 мощностью 280 лошадиных сил.