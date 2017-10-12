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Общество
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Экономика
Стало известно, когда в России появится новый кроссовер Volkswagen Teramont
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    Стало известно, когда в России появится новый кроссовер Volkswagen Teramont

    8:12  12 Октября 2017
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    Стало известно, когда в России появится новый кроссовер Volkswagen Teramont

    Москва, 12 октября. Весной будущего года на российском рынке начнутся продажи нового внедорожника Volkswagen Teramont, предварительные заказы на который начнут принимать в ноябре 2017 года.

    По имеющимся данным, стоимость автомобиля составит 2,2 млн рублей. Отмечается, что на американском рынке кроссовер уже можно приобрести под названием Volkswagen Atlas, стоимость которого составляет 30, 5 тыс. долларов.

    Стало известно, когда в России появится новый кроссовер Volkswagen Teramont

    Официальная премьера автомобиля немецкого концерна состоялась в прошлом году.

    Под капотом заводской версии внедорожника Volkswagen Teramont имеется 2-литровый турбированный двигатель с производительностью 238 лошадиных сил.

    Отмечается, что также доступна версия с 3.6-литровым двигателем VR6 мощностью 280 лошадиных сил. 

    Автор: Дана Балан
    #экономика #автомобили #авто #volkswagen teramont
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