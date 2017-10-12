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Общество
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Технологии
Продажи Nissan в России за девять месяцев увеличились на два процента
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    Продажи Nissan в России за девять месяцев увеличились на два процента

    8:15  12 Октября 2017
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    Продажи Nissan в России за девять месяцев увеличились на два процента

    Москва, 12 октября. Представители Nissan отчитались о продажах своих автомобилей в РФ. Дилеры компании реализовали более 53 000 машин, что на два процента выше показателей аналогичного периода 2016 года.

    Автопроизводитель Nissan занял на российском рынке долю 4,7 процента и оказался на седьмой строчке по продажам среди других компаний. Стало известно, что особой популярностью у жителей России пользуется кроссовер Nissan X-Trail. За отчетный период было продано 14 632 автомобиля, что на 8% больше предыдущих показателей.

    Особой популярностью у жителей России пользуется кроссовер Nissan X-Trail

    Другой самой востребованной моделью стал Nissan Qashqai. В России было реализовано 14 294 авто.

    Другой самой востребованной моделью стал Nissan Qashqai

    Кроме того, в тройке самых продаваемых автомобилей присутствует Almera. Эти машины покупали 11 486 раз, что на 9% больше аналогичного периода прошлого года.

    В тройке самых продаваемых автомобилей присутствует Almera

    Ранее сообщалось, что автомобильные эксперты составили список самых продаваемых в России кроссоверов. 

    Автор: Анна Иванова
    #технологии #авто #nissan #nissan almera
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