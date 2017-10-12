Продажи Nissan в России за девять месяцев увеличились на два процента

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Москва, 12 октября. Представители Nissan отчитались о продажах своих автомобилей в РФ. Дилеры компании реализовали более 53 000 машин, что на два процента выше показателей аналогичного периода 2016 года.

Автопроизводитель Nissan занял на российском рынке долю 4,7 процента и оказался на седьмой строчке по продажам среди других компаний. Стало известно, что особой популярностью у жителей России пользуется кроссовер Nissan X-Trail. За отчетный период было продано 14 632 автомобиля, что на 8% больше предыдущих показателей.

Другой самой востребованной моделью стал Nissan Qashqai. В России было реализовано 14 294 авто.

Кроме того, в тройке самых продаваемых автомобилей присутствует Almera. Эти машины покупали 11 486 раз, что на 9% больше аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что автомобильные эксперты составили список самых продаваемых в России кроссоверов.