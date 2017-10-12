Сирия: жители Алеппо считают РФ самой дорогой для сердца страной после САР

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Дамаск, 12 октября. Сирийцы считают Россию самой дорогой для сердца страной после их Родины, заявили жители Алеппо, собравшиеся поболеть за сборную страны в отборочном матче по ЧМ-2018 по футболу.

Пока правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России освобождают от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 Дейр-эз-Зор, Алеппо постепенно возвращается к мирной жизни. Как отмечается корреспондент издания «Русская весна», все больше жителей возвращаются в город, они открывают кафе и магазины. По словам журналиста, дети ходят в школу, население расчищает завалы. Как добавило СМИ, наиболее ярким примером становления мира в Алеппо является массовый просмотр решающего матча между сборными Сирии и Австралии на отборочном этапе ЧМ-2018, который пройдет в России в 2018 году. За игрой на площади Садлл Джабри следили около 10 тысяч человек. Жители Сирии демонстрировали, что победа в матче также важна для Алеппо, как и освобождение самого населенного пункта.

Несмотря на то, что сборная САР уступила со счетом 1:2, сирийцы признались, что самоотверженная игра футболистов национальной сборной сплотила население в борьбе за мир и независимость своей страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.