Сирия: жители Алеппо считают РФ самой дорогой для сердца страной после САР
Дамаск, 12 октября. Сирийцы считают Россию самой дорогой для сердца страной после их Родины, заявили жители Алеппо, собравшиеся поболеть за сборную страны в отборочном матче по ЧМ-2018 по футболу.
Пока правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России освобождают от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 Дейр-эз-Зор, Алеппо постепенно возвращается к мирной жизни. Как отмечается корреспондент издания «Русская весна», все больше жителей возвращаются в город, они открывают кафе и магазины. По словам журналиста, дети ходят в школу, население расчищает завалы. Как добавило СМИ, наиболее ярким примером становления мира в Алеппо является массовый просмотр решающего матча между сборными Сирии и Австралии на отборочном этапе ЧМ-2018, который пройдет в России в 2018 году. За игрой на площади Садлл Джабри следили около 10 тысяч человек. Жители Сирии демонстрировали, что победа в матче также важна для Алеппо, как и освобождение самого населенного пункта.
Несмотря на то, что сборная САР уступила со счетом 1:2, сирийцы признались, что самоотверженная игра футболистов национальной сборной сплотила население в борьбе за мир и независимость своей страны.
1 Организация запрещена на территории РФ.