Сирия: часть боевиков ССА перешли на сторону правительственных войск

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Дамаск (Сирия), 12 октября. Группа боевиков свободной сирийской армии (ССА) перешла на сторону правительственных войск Сирии.

Информацию об этом распространило агентство Al-Masdar News, источник которого сообщает, что на сторону САА благоразумно захотели перейти как минимум 10 боевиков поддерживаемой США группировки.

В сирийской армии согласились с предложением о примирении, и разрешили уже бывшим бойцам ССА вернуться к нормальной жизни, при условии, если они готовы сдать оружие.