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Новости Сирии
Сирия: часть боевиков ССА перешли на сторону правительственных войск
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    Сирия: часть боевиков ССА перешли на сторону правительственных войск

    7:40  12 Октября 2017
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    Сирия: часть боевиков ССА перешли на сторону правительственных войск

    Дамаск (Сирия), 12 октября. Группа боевиков свободной сирийской армии (ССА) перешла на сторону правительственных войск Сирии.

    Информацию об этом распространило агентство Al-Masdar News, источник которого сообщает, что на сторону САА благоразумно захотели перейти как минимум 10 боевиков поддерживаемой США группировки.

    В сирийской армии согласились с предложением о примирении, и  разрешили  уже бывшим бойцам ССА вернуться к нормальной жизни, при условии, если они готовы сдать оружие.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #дамаск #саа #сса
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