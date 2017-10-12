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Общество
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Россия
Новые правила ГИБДД по проверке документов в РФ вступят в силу 20 октября
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    Новые правила ГИБДД по проверке документов в РФ вступят в силу 20 октября

    7:39  12 Октября 2017
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    Новые правила ГИБДД по проверке документов в РФ вступят в силу 20 октября

    Москва, 12 октября. Новые правила ГИБДД процедуры проверки документов на дороге вступят в силу 20 октября.

    Как сообщается в документе на официальном интернет-портале правовой информации, в частности, поправки отменят запрет на проверку машин вне постов ДПС.

    Согласно тексту документа, сотрудники ГАИ получат право использовать видеорегистраторы при отсутствии понятых.

    Также новые правила предполагают наблюдение нарядами ДПС опасных участков дороги. Отныне предъявлять документы полиции будет необходимо без обложки, ценных предметов, денег и удерживающих устройств.

    Новые правила ГИБДД по проверке документов в РФ вступят в силу 20 октября

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #гибдд #дпс #водитель #проверка
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