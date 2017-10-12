ВСУ в панике: неизвестные снайперы вышли на охоту на офицеров под Марьинкой

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Киев, 12 октября. По словам военнослужащих украинской армии, сразу пять групп снайперов — 15 человек — вышли на охоту на офицеров ВСУ на передовой около Азова. Снайперы, отмечают в ВСУ, вооружены не советским стрелковым оружием, а некими невиданными винтовками, которые с легкостью пробивают укрепления.

«Говорят, приехала какая-то группа из 15 снайперов. За офицерами», — рассказал в эфире украинского телеканала воюющий против Донбасса украинский военнослужащий с позывным «Ирбис».

Разумеется, украинские военные не сомневаются в том, что на передовую прибыли некие элитные снайперы из России — они, мол, даже угрожали некоторым украинским офицерам в радиоэфире. Впрочем, эффективность загадочных снайперов с винтовками фантастической мощности оказалась на удивление невысока — в том время, как украинские солдаты регулярно гибнут в Донбассе по самым разным причинам, например, в междоусобных столкновениях, «какая-то группа из 15 снайперов» так и не смогла никого убить — лишь один солдат получил пулю в голову, но ее остановил шлем.

Самое же удивительное в «российских снайперах в Донбассе» — их фантастическая неуловимость: не только их самих, но и их выстрелы не фиксируют камеры ОБСЕ, утверждают украинские военные. При этом достоверно известно, что камеры работают — ведь «ответ» с украинской стороны они фиксируют исправно.

Складывается впечатление, что «российские снайперы с супервинтовками» существуют только в голове украинских офицеров — ведь «невидимые» снайперские пули являются самым удобным предлогом для ВСУ вновь и вновь открывать огонь.