Заболотный оценил уровень игры сборных Ирана и Южной Кореи

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Санкт-Петербург, 12 октября. Форвард футбольного клуба «Тосно» Антон Заболотный поделился впечатлением от игры сборной России с командами Южной Кореи и Ирана.

По словам 26-летнего футболиста, эти команды серьезные и не просто так попали на российский чемпионат мира-2018. Нападающий отметил, что у тех и других отличная организация игры, а отдельные футболисты показывают игру высокого класса, пишут «Известия».

«Составы у них уже наиграны, а мы пока еще ищем оптимальные сочетания. При этом сумели выиграть у корейцев и сыграть вничью с Ираном, так что есть поступательное движение вперед», — отметил Заболотный.

Напомним, сборная России провела две контрольные встречи в рамках подготовки к домашнему ЧМ-2018. Команда Станислава Черчесова уверенно победила Южную Корею — 4:2 и сыграла вничью с Ираном — 1:1.