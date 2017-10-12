Эксперт оценил шансы баскетбольного ЦСКА в Евролиге

В Избранное

Москва, 12 октября. В четверг начинается новый сезон престижнейшего баскетбольного турнира — Евролиги. В первом туре столичный ЦСКА сыграет с итальянским «Миланом».

По словам заслуженного тренера России, бывшего тренера ЦСКА Сергея Зозулина, армейцы стали сильнее, чем в минувшем сезоне. Ряды красно-синих пополнил опытнейший Серхио Родригес, который играет не так красиво, как уехавший в «Лос-Анджелес Клипперс» Милош Теодосич, но действует намного эффективнее, пишут «Известия».

⚡ Всего один день остался до старта нового сезона Евролиги! Самое время вспомнить о последней встрече команд.https://t.co/wqaB6XNS7H — CSKA Moscow (@cskabasket) October 11, 2017

Как отметил специалист, Родригес способен хорошо обороняться, а также прекрасно видит площадку.

«Интересно будет понаблюдать и за Клайберном, очень подвижным форвардом с большим потенциалом стать звездой Евролиги», — отметил Зозулин.

Несыгранность красно-синих на старте сезона не станет серьезной проблемой, поскольку Евролига — не однодневный турнир, то есть возможны как взлеты, так и падения, считает эксперт.