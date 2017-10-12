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Эксперт оценил шансы баскетбольного ЦСКА в Евролиге
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    Эксперт оценил шансы баскетбольного ЦСКА в Евролиге

    7:32  12 Октября 2017
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    Эксперт оценил шансы баскетбольного ЦСКА в Евролиге

    Москва, 12 октября. В четверг начинается новый сезон престижнейшего баскетбольного турнира — Евролиги. В первом туре столичный ЦСКА сыграет с итальянским «Миланом».

    По словам заслуженного тренера России, бывшего тренера ЦСКА Сергея Зозулина, армейцы стали сильнее, чем в минувшем сезоне. Ряды красно-синих пополнил опытнейший Серхио Родригес, который играет не так красиво, как уехавший в «Лос-Анджелес Клипперс» Милош Теодосич, но действует намного эффективнее, пишут «Известия»

    Как отметил специалист, Родригес способен хорошо обороняться, а также прекрасно видит площадку.

    «Интересно будет понаблюдать и за Клайберном, очень подвижным форвардом с большим потенциалом стать звездой Евролиги», — отметил Зозулин. 

    Несыгранность красно-синих на старте сезона не станет серьезной проблемой, поскольку Евролига — не однодневный турнир, то есть возможны как взлеты, так и падения, считает эксперт. 

    Автор: Дана Балан
    #цска #баскетбол #евролига
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