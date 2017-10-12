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В Сети появилось видео продвижения САА при поддержке ВКС РФ в Дейр эз-Зоре
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    В Сети появилось видео продвижения САА при поддержке ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

    7:27  12 Октября 2017
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    В Сети появилось видео продвижения САА при поддержке ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

    Дамаск, 12 октября. Сирийское Минобороны опубликовало видео о продвижении Сирийской Арабской Армии при поддержке ВКС РФ в восточных частях Дейр эз-Зора.

    Кадры опубликовало Fars News Agency. 

    Ранее правительственные войска при поддержке ВКС РФ очистили от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ1 территорию вокруг населенного пункта Дейр эз-Зор. Благодаря поддержке военных РФ войскам правительства Сирии за неделю удалось расширить территорию контроля вокруг Дейр эз-Зора.

    Напомним, сирийским войскам также удалось отбросить силы «Исламского государства»1 от границ Дейр эз-Зора и выбить тех экстремистов, которые сумели проникнуть на территорию города.

    В Сети появилось видео продвижения САА при поддержке ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
    #сирия #дейр эз-зор
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