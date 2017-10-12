В Сети появилось видео продвижения САА при поддержке ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

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Дамаск, 12 октября. Сирийское Минобороны опубликовало видео о продвижении Сирийской Арабской Армии при поддержке ВКС РФ в восточных частях Дейр эз-Зора.

Кадры опубликовало Fars News Agency.

Ранее правительственные войска при поддержке ВКС РФ очистили от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ1 территорию вокруг населенного пункта Дейр эз-Зор. Благодаря поддержке военных РФ войскам правительства Сирии за неделю удалось расширить территорию контроля вокруг Дейр эз-Зора.

Напомним, сирийским войскам также удалось отбросить силы «Исламского государства»1 от границ Дейр эз-Зора и выбить тех экстремистов, которые сумели проникнуть на территорию города.

1 Организация запрещена на территории РФ.