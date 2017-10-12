Донбасс: ВСУ за сутки 8 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 12 октября. Киевские силовики на протяжении суток среды 11 октября восемь раз нарушили режим соблюдения тишины, обстреливая территорию Луганской народной республики.

По данным оборонного ведомства ЛНР, ВСУ вели огонь по позициям народной милиции с направлений Лопаскино, Луганское, Крымское и Новозвановка. В результате обстрелов есть разрушения в населенном пункте Долгое.

Кроме того, огонь из стрелкового оружия, вооружение БМП, минометов 120 и 82 мм, гранатометов СПГ, АГС и РПГ открывался по окрестностям Калиновки, Фрунзе, Калинова, Пришиба и Знаменки.

Как напоминает Известия, во вторник 10 октября, ВСУ обстреляли территорию республики семь раз.