Сирия: курды заявили о согласии на переговоры с Дамаском

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Дамаск, 12 октября. Руководство курдского самоуправления на севере Сирии оценивает как позитивные заявления главы МИД Сирийской Арабской Республики о готовности к диалогу при посредничестве России.

Как рассказал председатель комитета по международным отношениям кантона Джазира Федерации Северной Сирии (Рожавы) Абдулкарим Умар, это шаг, который может стать базой урегулирования конфликта. Он также подчеркнул, что были проведены ряд встреч с руководством страны при посредничестве России. Умар подчеркнул, что стороны готовы продолжить и завершить переговоры при наличии международных гарантий и посредничестве Москвы.

Как пишет РИА Новости, ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявлял о готовности руководства Сирии к диалогу с курдами по теме самоуправления после завершения борьбы с запрещенной в России террористической группировкой ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.