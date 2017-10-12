Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Сроки благоустройства продлены в Петербурге
Политика
Сирия: курды заявили о согласии на переговоры с Дамаском
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: курды заявили о согласии на переговоры с Дамаском

    7:14  12 Октября 2017
    102

    Сирия: курды заявили о согласии на переговоры с Дамаском

    Дамаск, 12 октября. Руководство курдского самоуправления на севере Сирии оценивает как позитивные заявления главы МИД Сирийской Арабской Республики о готовности к диалогу при посредничестве России.

    Как рассказал председатель комитета по международным отношениям кантона Джазира Федерации Северной Сирии (Рожавы) Абдулкарим Умар, это шаг, который может стать базой урегулирования конфликта. Он также подчеркнул, что были проведены ряд встреч с руководством страны при посредничестве России. Умар подчеркнул, что стороны готовы продолжить и завершить переговоры при наличии международных гарантий и посредничестве Москвы.

    Как пишет РИА Новости, ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявлял о готовности руководства Сирии к диалогу с курдами по теме самоуправления после завершения борьбы с запрещенной в России террористической группировкой ИГ1

    Сирия: курды заявили о согласии на переговоры с Дамаском

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
    #сирия #дамаск #курды
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 16595

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23890

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6146

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53600

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94106
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        6:55   12 Октября 2017
        68
        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        5:52   12 Октября 2017
        196
        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        23:04   11 Октября 2017
        355
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        16595