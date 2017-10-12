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Сирия: обнаружена целая сеть подземных туннелей ИГ
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    Сирия: обнаружена целая сеть подземных туннелей ИГ

    7:12  12 Октября 2017
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    Сирия: обнаружена целая сеть подземных туннелей ИГ

    Дамаск (Сирия), 12 октября. В западной части Сирии была обнаружена целая сеть подземных туннелей, которой пользовалась боевики запрещенной в России группировки ИГИЛ1.

    Как сообщает RT, катакомбы были обнаружены в районе населенного пункта Саламии, что в провинции Хама. Террористы использовали туннели, как укрытие от авиационных ударов.

    Подземная инфраструктура представляет собой систему туннелей, которые были соединены между собой, где располагались жилые комнаты и другие объекты террористов Исламского государства.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #иг #хама #игил
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