Сирия: обнаружена целая сеть подземных туннелей ИГ

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Дамаск (Сирия), 12 октября. В западной части Сирии была обнаружена целая сеть подземных туннелей, которой пользовалась боевики запрещенной в России группировки ИГИЛ1.

Как сообщает RT, катакомбы были обнаружены в районе населенного пункта Саламии, что в провинции Хама. Террористы использовали туннели, как укрытие от авиационных ударов.

Подземная инфраструктура представляет собой систему туннелей, которые были соединены между собой, где располагались жилые комнаты и другие объекты террористов Исламского государства.



1 Организация запрещена на территории РФ.