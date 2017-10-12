Сирийский танк Т-90 защищают «красные глаза»

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Дамаск, 12 октября. Сирийский танк Т-90 с оборудованным противоракетным комплексом «Штора» зафиксирован на боевой позиции. «Красные глаза» необходимы для противодействия управляемым противотанковым ракетам разных видов.

Примечательно, что данная модель танка — это самая первая модификация Т-90 образца 1992 года. Эти машины оснащены еще литыми, а не сварными башнями, как у нынешних танков.

Танки, которые делались на заводе в Нижнем Тагиле, оснащались инфракрасными прицелами «Буран ПА», уступающим тепловизионным системам.

Стоит отметить, что такие боевые машины на сегодняшний день используются в Вооруженных силах России главным образом для учебных тренировок.