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Сирийский танк Т-90 защищают «красные глаза»
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    Сирийский танк Т-90 защищают «красные глаза»

    7:20  12 Октября 2017
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    Сирийский танк Т-90 защищают «красные глаза»

    Дамаск, 12 октября. Сирийский танк Т-90 с оборудованным противоракетным комплексом «Штора» зафиксирован на боевой позиции. «Красные глаза» необходимы для противодействия управляемым противотанковым ракетам разных видов.

    Примечательно, что данная модель танка — это самая первая модификация Т-90 образца 1992 года. Эти машины оснащены еще литыми, а не сварными башнями, как у нынешних танков.

    Танки, которые делались на заводе в Нижнем Тагиле, оснащались инфракрасными прицелами «Буран ПА», уступающим тепловизионным системам.

    Сирийский танк Т-90 защищают «красные глаза»

    Стоит отметить, что такие боевые машины на сегодняшний день используются в Вооруженных силах России главным образом для учебных тренировок.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #т-90 #танк
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