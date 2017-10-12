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Общество
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Политика
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России
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    В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

    7:35  12 Октября 2017
    4153

    В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

    Страсбург, 12 октября. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о том, что наложенные на Россию политические санкции должны быть сняты. Резолюция, которая может стать первым шагом к отмене антироссийских санкций, была принята большинством голосов в исходном виде, без предложенных Украиной поправок.

    Проект резолюции был подготовлен Микеле Николетти, которого считают наиболее вероятным кандидатом на пост президента ПАСЕ  — он должен занять эту должность уже в январе.

    Как сообщают информационные агентства, принятая резолюция запрещает ПАСЕ продлевать действие санкций, наложенных на Россию, без согласия стран-членов Совета Европы. Фактически, такие положения крайне затрудняют продление любых санкций против России, поскольку среди стран-членов СЕ есть немало таких, кто недоволен санкциями, а также политическим и экономическим эффектом, который они оказывают.

    В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

    Механизм применения данных положений будет разработан ПАСЕ в ближайшие месяцы. В случае, если санкции не будут продлены в очередной раз, можно ожидать начала отзыва Москвой контрсанкций, наложенных на страны Европы.

    Напомним, в ходе страсбургской сессии ПАСЕ с большой речью выступил президент Украины Петр Порошенко, который выступил с критикой предложения чешского президента Милоша Земана — тот ранее предложил Украине, для скорейшего разрешения крымского вопроса, получить с России компенсацию деньгами или энергоресурсами. Кроме того, Порошенко пришлось защищать вызвавший резкую критику в Европе украинский законопроект «Об образовании», что также не добавило Порошенко популярности в глазах делегатов ПАСЕ.

    В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

    Автор: Валентин Меликов
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