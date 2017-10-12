СМИ США обвинили Россию в использовании антивируса Касперского для шпионажа

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Вашингтон, 12 октября. Западные СМИ утверждают, что Россия якобы модифицировала софт «Лаборатории Касперского» для шпионажа.

Как пишет The Wall Street Journal, российское правительство использует программное обеспечение «Лаборатории Касперского» для слежения за важными американскими объектами. По данным журналистов, которые ссылаются на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов Америки, российские программы сканировали компьютеры в разных странах в поисках тайных документов федеральных ведомств США.

Ранее руководство США обязало государственные учреждения прекратить использование продукцию «Лаборатории Касперского» в течение трех месяцев.