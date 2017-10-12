Торгпред РФ: Действия властей США препятствуют нормализации отношений Москвы и Вашингтона

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Вашингтон, 12 октября. Торгпред России в США Александр Стадник назвал снятие флагов с заблокированных дипобъектов РФ в США — противоправными и провокационными действиями. Он обвинил некоторых представителей американских властей, в том, что они препятствуют нормализации отношений Вашингтона и Москвы.

Стадник заявил, что эти люди своими руками прикоснулись к российским государственным символам, сообщает ТАСС. По мнению торгпреда РФ в США, флаги должны находиться на своих местах.

Ранее власти США сняли флаги РФ на зданиях генерального консульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Представители российского посольства выразили протест. Москва потребовала от американской стороны немедленно вернуть государственные символы обратно.

Напомним, что в начале осени Белый дом закрыл торговое представительство РФ в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Кроме того, было высказано требование свернуть работу генконсульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генерального консула.