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Торгпред РФ: Действия властей США препятствуют нормализации отношений Москвы и Вашингтона
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    Торгпред РФ: Действия властей США препятствуют нормализации отношений Москвы и Вашингтона

    7:22  12 Октября 2017
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    Действия американских властей препятствуют нормализации отношений РФ и США

    Вашингтон, 12 октября. Торгпред России в США Александр Стадник назвал снятие флагов с заблокированных дипобъектов РФ в США — противоправными и провокационными действиями. Он обвинил некоторых представителей американских властей, в том, что они препятствуют нормализации отношений Вашингтона и Москвы.

    Стадник заявил, что эти люди своими руками прикоснулись к российским государственным символам, сообщает ТАСС. По мнению торгпреда РФ в США, флаги должны находиться на своих местах. 

    Действия американских властей препятствуют нормализации отношений РФ и США

    Ранее власти США сняли флаги РФ на зданиях генерального консульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Представители российского посольства выразили протест. Москва потребовала от американской стороны немедленно вернуть государственные символы обратно.

    Действия американских властей препятствуют нормализации отношений РФ и США

    Напомним, что в начале осени Белый дом закрыл торговое представительство РФ в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Кроме того, было высказано требование свернуть работу генконсульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генерального консула.

    Автор: Анна Иванова
    #россия #сша #посольство рф #флаги
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