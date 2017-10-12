Посол РФ: Весь мир заинтересован в сотрудничестве России и США

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Вашингтон, 12 октября. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что прагматичное сотрудничество России и Соединенных Штатов находится в интересах всего мира.

По словам дипломата, Москва выступала и в дальнейшем продолжит выступать за налаживание партнерских отношений с США, отвечающих чаяниям международного сообщества.

«Мне приходилось неоднократно говорить, что мы твердо уверены, что такое взаимодействие двух великих держав отвечает чаяниям международного сообщества», — сказал он.

Он также подчеркнул, что, являясь постоянными членами Совета безопасности ООН, Россия и Америка несут «особую ответственность за международный мир».