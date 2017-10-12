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СМИ в США назвали «удачным подколом» шутку посольства РФ в адрес Британии
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    СМИ в США назвали «удачным подколом» шутку посольства РФ в адрес Британии

    6:54  12 Октября 2017
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    СМИ в США назвали «удачным подколом» шутку посольства РФ в адрес Британии

    Вашингтон, 12 октября. СМИ в США оценили шутку посольства РФ в адрес Британии. Как пишет журналист американского издания USA Today, всем придется признать, что это был «удачный подкол в адрес Великобритании со стороны российского посольства».

    Ранее Daily Star написало, что англичане, боясь слежки на ЧМ-2018, включили в состав сборной «команду специалистов по наблюдению».

    В ответ российское посольство в Великобритании заявило: «Лучше привезите футбольную команду». На слова дипломатического ведомства отреагировали пользователи Сети. Иностранные подписчики аккаунта ведомства признали потрясающе чувство юмора сотрудников посольства. «Супер-троллинг», «Даже Москва смеется над нами», «Обожаю ваше чувство юмора» написали они в комментариях. 

    Ранее сообщалось, что посольство РФ в Британии недовольно заявлениями Мэй о «российской угрозе» в Прибалтике. Ранее политик выступила перед базирующимися в Эстонии британскими военнослужащими и заявила о том, что странам Прибалтики и Польше якобы угрожает «российская агрессия».

    СМИ в США назвали «удачным подколом» шутку посольства РФ в адрес Британии

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #великобритания #посольство
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