Названы цены на BMW пятой серии российской сборки

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Москва, 12 октября. Стали известны цены на BMW пятой серии российской сборки. Как сообщил российский офис автопроизводителя, был презентован новый премиальный бизнес-седан пятой серии. Машины собираются в Калининграде.

Отмечается, что для потребителя будут доступны модели в девяти различных комплектациях как с задним, так и с полным приводом.

Стоимость этих машин будет варьироваться от 2 810 000 рублей до 4 600 000 рублей.

При этом самый доступный автомобиль оборудован двухлитровым дизельным двигателем и полным или задним приводом. У него кожаные сиденья, светодиодные и противотуманные фары, есть подогрев руля, климат-контроль, а также 17-дюймовые диски.