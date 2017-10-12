Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Сроки благоустройства продлены в Петербурге
Технологии
Названы цены на BMW пятой серии российской сборки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названы цены на BMW пятой серии российской сборки

    6:39  12 Октября 2017
    53

    Названы цены на BMW пятой серии российской сборки

    Москва, 12 октября. Стали известны цены на BMW пятой серии российской сборки. Как сообщил российский офис автопроизводителя, был презентован новый премиальный бизнес-седан пятой серии. Машины собираются в Калининграде.

    Отмечается, что для потребителя будут доступны модели в девяти различных комплектациях как с задним, так и с полным приводом.

    Стоимость этих машин будет варьироваться от 2 810 000 рублей до 4 600 000 рублей.

    При этом самый доступный автомобиль оборудован двухлитровым дизельным двигателем и полным или задним приводом. У него кожаные сиденья, светодиодные и противотуманные фары, есть подогрев руля, климат-контроль, а также 17-дюймовые диски. 

    Названы цены на BMW пятой серии российской сборки

    Автор: Алия Садыкова
    #цена #bmw
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 16595

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23890

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6146

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53600

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94106
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        6:55   12 Октября 2017
        68
        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        5:52   12 Октября 2017
        196
        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        23:04   11 Октября 2017
        355
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        16595