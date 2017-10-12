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Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений
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    Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

    6:55  12 Октября 2017
    68

    Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

    Вашингтон, 12 октября. Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что недружественные шаги американских властей идут вразрез с их заявлениями о желании налаживать отношения с Москвой.

    «Подобные шаги только осложняют российско-американский диалог. Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном Вашингтоне», — сказал дипломат.

    Он также потребовал немедленного прекращения захвата российской дипломатической собственности и возвращения российских флагов на здания в Вашингтоне и Сан-Франциско.

    Антонов подчеркнул, что флаги были сняты в нарушение норм международного права, двусторонних соглашений и американского законодательства.

    Напомним, что в среду американские власти сняли российские флаги на зданиях российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. 

     

    Автор: Ирина Новикова
    #сша #анатолий антонов #посол
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