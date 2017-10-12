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Москва, 12 октября. Телеведущий Андрей Малахов основал собственную телекомпанию «ТВ Хит». Об этом сообщает журнал StarHit.

Уточняется, что доля телеведущего в уставном капитале составляет ровно 50%, а вторая половина принадлежит президенту «Трансконтинентальной МедиаКомпании» (ТМК) Александру Митрошенкову.

Малахов в новой телекомпании занял должность генерального продюсера, а в качестве генерального директора компании «ТВ Хит» указан исполнительный продюсер ТМК Александра Новикова.

Кроме того, согласно данным ЕГРЮЛ, телекомпания зарегистрирована 27 сентября. «ТВ Хит» будет заниматься производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также другими видами деятельности.

Как напоминает RT, минувшим летом Андрей Малахов покинул Первый канал, где проработал четверть века. Сейчас телеведущий трудится в качестве продюсера и ведущего на «России 1».