Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки 8 раз обстреляли территорию ЛНР
Общество
Андрей Малахов основал собственную телекомпанию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Андрей Малахов основал собственную телекомпанию

    7:25  12 Октября 2017
    34

    Андрей Малахов основал собственную телекомпанию

    Москва, 12 октября. Телеведущий Андрей Малахов основал собственную телекомпанию «ТВ Хит». Об этом сообщает журнал StarHit.

    Уточняется, что доля телеведущего в уставном капитале составляет ровно 50%, а вторая половина принадлежит президенту «Трансконтинентальной МедиаКомпании» (ТМК) Александру Митрошенкову.

    Малахов в новой телекомпании занял должность генерального продюсера, а в качестве генерального директора компании «ТВ Хит» указан исполнительный продюсер ТМК Александра Новикова.

    Кроме того, согласно данным ЕГРЮЛ, телекомпания зарегистрирована 27 сентября. «ТВ Хит» будет заниматься производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также другими видами деятельности.

    Как напоминает RT, минувшим летом Андрей Малахов покинул Первый канал, где проработал четверть века. Сейчас телеведущий трудится в качестве продюсера и ведущего на «России 1».

    Автор: Константин Терехов
    #россия #андрей малахов #телевидение
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 16513

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23890

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6146

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53600

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94105
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        6:55   12 Октября 2017
        37
        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        5:52   12 Октября 2017
        192
        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        23:04   11 Октября 2017
        355
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        16513