Житель Челябинска продает на Авито боевую машину разведчиков за 750 тысяч рублей

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Челябинск, 12 октября. Житель Челябинске продает на сайте бесплатных объявлений Авито боевую машину разведчиков БРДМ-2 за 750 тысяч рублей.

Как сообщает Газета.ru, по словам продавца, техника находится в отличном состоянии, и все также способна передвигаться по трассам, бездорожью и даже по воде, при этом развивая скорость до 90 километров в час.

Боевая машина разведчиков ездит на бензине АИ-80 и «съедает» примерно 30 литров в условиях города, однако во время прогулок по бездорожью расход топлива становится больше.

Помимо прочего хозяин БРДМ-2 уточняет, что в машине имеется семь мест, для того, чтобы ею управлять, необходимо водительское удостоверение категории «С». Ну и крме прочего боевая машина разведчиков состоит на учете в Гостехнадзоре.