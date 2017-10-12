Росавиация предложит сотрудникам «ВИМ-Авиа» новую работу

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Москва, 12 октября. Представители Росавиации сообщили о начале поисков вакансий для сотрудников авиакомпании «ВИМ-Авиа». Запросы будут отправлены примерно в 90 предприятий России.

В сообщении ведомства по итогам заседания общественного совета говорится, что сейчас Росавиация сосредоточена на содействии в трудоустройстве летного, кабинного и инженерно-технического состава проблемного перевозчика.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что с 16 октября 2017 года будут полностью прекращены перевозки «ВИМ-Авиа». Оперативный штаб продолжит свою круглосуточную работу до окончания всех перевозок авиакомпании.