Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Сроки благоустройства продлены в Петербурге
Весь мир
Ракета Falcon 9 запустила спутник и успешно вернулась на Землю
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ракета Falcon 9 запустила спутник и успешно вернулась на Землю

    6:32  12 Октября 2017
    194

    Ракета Falcon 9 запустила спутник и успешно вернулась на Землю

    Майами, 12 октября. Ракета-носитель Falcon 9 успешно осуществила вывод на орбиту телекоммуникационного спутника SES 11/EchoStar 105 и вернулась на Землю.

    В сообщении пресс-службы компании SpaceX говорится, что пуск ракеты был совершен с космодрома на мысе Канаверал согласно запланированному времени (в 01.53 по московскому времени).

    С помощью Falсon 9 на геостационарную переходную орбиту был выведен спутник для спутникового оператора EchoStar из США и люксембургской компании SES.

    В пресс-службе также отметили, что первая ступень ракеты села на платформу у побережья США в Атлантическом океане спустя 10 минут после старта.

    Автор: Ирина Новикова
    #ракета #спутник #falcon 9
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 16595

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23890

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6146

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53600

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94106
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        6:55   12 Октября 2017
        68
        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        5:52   12 Октября 2017
        196
        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        23:04   11 Октября 2017
        355
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        16595