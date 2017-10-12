Ракета Falcon 9 запустила спутник и успешно вернулась на Землю

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Майами, 12 октября. Ракета-носитель Falcon 9 успешно осуществила вывод на орбиту телекоммуникационного спутника SES 11/EchoStar 105 и вернулась на Землю.

В сообщении пресс-службы компании SpaceX говорится, что пуск ракеты был совершен с космодрома на мысе Канаверал согласно запланированному времени (в 01.53 по московскому времени).

С помощью Falсon 9 на геостационарную переходную орбиту был выведен спутник для спутникового оператора EchoStar из США и люксембургской компании SES.

В пресс-службе также отметили, что первая ступень ракеты села на платформу у побережья США в Атлантическом океане спустя 10 минут после старта.