В ЦБ РФ не исключили новых санаций на банковском рынке

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Москва, 12 октября. На банковском рынке России не исключены новые санации в отдельных кредитных учреждениях.

Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Василий Поздышев во время выступления в эфире телеканала «Россия 24», при этом отметив, что в целом угроз для отечественной банковской системе нет.

«Я думаю, что новые санации могут быть, потому что ни один банк не застрахован от серьезного оттока», — заявил буквально следующее Поздышев в телевизионном эфире.

Как напоминают Известия, в настоящий момент процедуру финансового оздоровления проходят «Открытие» и Бинбанк, входящие в топ-12 банков Российской Федерации по размеру активов.