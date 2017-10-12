Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Сети появилось видео продвижения САА при поддержке ВКС РФ в Дейр эз-Зоре
Новости Сирии
Более 60 боевиков сдались правительственным войскам на севере Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 60 боевиков сдались правительственным войскам на севере Сирии

    6:26  12 Октября 2017
    420

    Более 60 боевиков сдались правительственным войскам на севере Сирии

    Алеппо, 12 октября. Более 60 участников незаконных бандформирований сложили оружие и сдались правительственным войскам на севере Сирии. Это произошло при посредничестве российских военных из Центра примирения враждующих сторон.

    Точкой сбора на территории, не подконтрольной сирийским военным, стала деревня Абу-Кахф, сообщает ТАСС. Известно, что переход состоялся на контрольно-пропускном пункте у населенного пункта Тайха. Представитель властей Амер Аль- Ахмади сообщил, что российские военные помогали вести переговоры с боевиками.  

    Более 60 боевиков сдались правительственным войскам на севере Сирии

    Сдавшиеся рассказали, что не участвовали в боях, а работали в тылу. Сейчас сирийские спецслужбы будут проверять биографию каждого из них. Сотрудниками Центра примирения был обеспечен безопасный проезд колонны со сдавшимися боевиками в город Алеппо, где они заполнят заявления на нормализацию статуса. Проверять статус, который можно нормализовать лишь один раз, будут приблизительно две недели. После этой процедуры, гражданин Сирии получает возможность начать жизнь с чистого листа. В обмен на гарантированную президентом амнистию, он обязуется не принимать участие в незаконных вооруженных формированиях.

    Более 60 боевиков сдались правительственным войскам на севере Сирии

    Контролирует этот процесс Комиссия по примирению. Ее деятельность курирует лично президент Сирии. Более 20 тысяч сирийцев уже стали участниками этого процесса.

    Автор: Анна Иванова
    #сирия #алеппо #дамаск #игил
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 16513

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23890

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6146

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53600

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94105
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        6:55   12 Октября 2017
        68
        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        5:52   12 Октября 2017
        196
        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        23:04   11 Октября 2017
        355
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        16595