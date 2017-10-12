Более 60 боевиков сдались правительственным войскам на севере Сирии

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Алеппо, 12 октября. Более 60 участников незаконных бандформирований сложили оружие и сдались правительственным войскам на севере Сирии. Это произошло при посредничестве российских военных из Центра примирения враждующих сторон.

Точкой сбора на территории, не подконтрольной сирийским военным, стала деревня Абу-Кахф, сообщает ТАСС. Известно, что переход состоялся на контрольно-пропускном пункте у населенного пункта Тайха. Представитель властей Амер Аль- Ахмади сообщил, что российские военные помогали вести переговоры с боевиками.

Сдавшиеся рассказали, что не участвовали в боях, а работали в тылу. Сейчас сирийские спецслужбы будут проверять биографию каждого из них. Сотрудниками Центра примирения был обеспечен безопасный проезд колонны со сдавшимися боевиками в город Алеппо, где они заполнят заявления на нормализацию статуса. Проверять статус, который можно нормализовать лишь один раз, будут приблизительно две недели. После этой процедуры, гражданин Сирии получает возможность начать жизнь с чистого листа. В обмен на гарантированную президентом амнистию, он обязуется не принимать участие в незаконных вооруженных формированиях.

Контролирует этот процесс Комиссия по примирению. Ее деятельность курирует лично президент Сирии. Более 20 тысяч сирийцев уже стали участниками этого процесса.