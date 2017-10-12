Маккейн обвинил Трампа в затягивании реализации новых антироссийских санкций

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Вашингтон, 12 октября. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что президент США Дональд Трамп и его администрация намеренно затягивают реализацию нового пакета санкций против России.

Маккейн отметил, что члены Сената снова обращаются к президентской администрации с призывом исполнить обязательства в рамках закона, который был ранее подписан президентом и поддержан конгрессом.

Политик подчеркнул, что администрации было дано достаточное количество времени для принятия необходимых документов, говорится в материале RT на русском.