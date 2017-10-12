Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Сроки благоустройства продлены в Петербурге
Весь мир
Маккейн обвинил Трампа в затягивании реализации новых антироссийских санкций
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Маккейн обвинил Трампа в затягивании реализации новых антироссийских санкций

    6:34  12 Октября 2017
    76

    Маккейн обвинил Трампа в затягивании реализации новых антироссийских санкций

    Вашингтон, 12 октября. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что президент США Дональд Трамп и его администрация намеренно затягивают реализацию нового пакета санкций против России.

    Маккейн отметил, что члены Сената снова обращаются к президентской администрации с призывом исполнить обязательства в рамках закона, который был ранее подписан президентом и поддержан конгрессом.Маккейн обвинил Трампа в затягивании реализации новых антироссийских санкций

    Политик подчеркнул, что администрации было дано достаточное количество времени для принятия необходимых документов, говорится в материале RT на русском.

    Автор: Ирина Новикова
    #дональд трамп #джон маккейн #антироссийские санкции
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 16595

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23890

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6146

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53600

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94106
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        6:55   12 Октября 2017
        68
        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        5:52   12 Октября 2017
        196
        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        23:04   11 Октября 2017
        355
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        16595