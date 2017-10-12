Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

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Вашингтон, 12 октября. Глава Государственного департамента выразил своему турецкому коллеге глубокую обеспокоенность задержанием граждан США в Турции.

Как сообщает RT, Рекс Тиллерсон «довел до главы МИД свои серьезные опасения по поводу задержаний турецких сотрудников дипломатической миссии в Турции и нескольких американских граждан».

По словам официального представителя Госдепа Хизер Науэрт, которая озвучила слова своего шефа, Вашингтон требует от Анкары предоставить доказательства обвинений, предъявленных подданным США.

Напомним, что в течение последних нескольких дней в Турции были задержаны несколько американцев, в числе которых – дипломаты, которых обвиняют в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В США посчитали такие действия необоснованными, и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

