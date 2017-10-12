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Весь мир
Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции
Весь мир
Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции
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    Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

    5:52  12 Октября 2017
    58

    Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

    Вашингтон, 12 октября. Глава Государственного департамента выразил своему турецкому коллеге глубокую обеспокоенность задержанием граждан США в Турции.

    Как сообщает RT, Рекс Тиллерсон «довел до главы МИД свои серьезные опасения по поводу задержаний турецких сотрудников дипломатической миссии в Турции и нескольких американских граждан».

    По словам официального представителя Госдепа Хизер Науэрт, которая озвучила слова своего шефа, Вашингтон требует от Анкары предоставить доказательства обвинений, предъявленных подданным США.

    Напомним, что в течение последних нескольких дней в Турции были задержаны несколько американцев, в числе которых – дипломаты, которых обвиняют в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

    В США посчитали такие действия необоснованными, и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.
     

    Автор: Константин Терехов
    #сша #турция #рекс тиллерсон #хизер науэрт
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