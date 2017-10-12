Жителя Кемерово насмерть сбили на пешеходном переходе
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Кемерово, 12 октября. Житель Кемерово, сбитый автомобилем на пешеходном переходе на Октябрьском проспекте, скончался на месте происшествия.
Сообщается, что инцидент произошел утром 12 октября. Молодой человек переходил через дорогу в районе дома №28 по Октябрьскому проспекту когда на него наехал автомобиль Mitsubishi, на высокой скорости двигавшийся в сторону Лапландии.
От полученных травм он скончался на месте.
Очевидцы рассказали, что из-за случившегося на проспекте скопилась большая пробка.
Ранее RT на русском сообщало, что в Кемеровской области завели уголовное дело против водителя молоковоза, по вине которого погибли два человека.