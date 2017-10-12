Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции
Происшествия
Жителя Кемерово насмерть сбили на пешеходном переходе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жителя Кемерово насмерть сбили на пешеходном переходе

    5:50  12 Октября 2017
    36

    Жителя Кемерово насмерть сбили на пешеходном переходе

    Кемерово, 12 октября. Житель Кемерово, сбитый автомобилем на пешеходном переходе на Октябрьском проспекте, скончался на месте происшествия.

    Сообщается, что инцидент произошел утром 12 октября. Молодой человек переходил через дорогу в районе дома №28 по Октябрьскому проспекту когда на него наехал автомобиль Mitsubishi, на высокой скорости двигавшийся в сторону Лапландии.

    От полученных травм он скончался на месте.

    Очевидцы рассказали, что из-за случившегося на проспекте скопилась большая пробка.

    Ранее RT на русском сообщало, что в Кемеровской области завели уголовное дело против водителя молоковоза, по вине которого погибли два человека.

    Автор: Ирина Новикова
    #дтп #кемерово #октябрьский проспект
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 15674

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23879

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6145

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53598

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94092
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        5:52   12 Октября 2017
        58
        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        23:04   11 Октября 2017
        318
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        15674
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        13450