Россияне отреагировали на снятие флагов с дипсобственности РФ в Сан-Франциско

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Москва, 12 октября. Россияне в социальных сетях бурно отреагировали на снятие национальных флагов с дипломатической собственности РФ в Сан-Франциско.

«Кто совершает противоправные действия, на самом деле показывают свою слабость и фактически уже проиграли…», — пишет пользователь под ником Татьяна Загадка.

«Срыв флагов — это жест бессильной ярости. Но чтобы быть последовательными в своих поступках и своей политике, официальным лицам американской стороны осталось навалить кучу у ворот нашей дипломатической недвижимости и описать двери и окна. Это будет вполне себе в стиле американской стороны, а главное, никто не удивится такому логичному продолжению развития событий», — в довольно жесткой форме написала Люси Кошкина.

«И где совесть у Дональда Трампа? Закон нарушен очевидно. Без суда — это самоуправство. Крут, наверное, выше Бога «забрался», — в свою очередь пишет пользователь Igor Litnevskii.

Напомним, что накануне с закрытых консульских объектов РФ в Сан-Франциско были сорваны российские флаги, в связи с чем американской стороне был направлен решительный протест.

Как сообщили Известия, флаги с дипломатической собственности РФ сняли власти США, как уточнили в Госдепе «при демонстрации должного уважения и безопасно хранятся в каждом здании».