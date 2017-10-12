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Россияне отреагировали на снятие флагов с дипсобственности РФ в Сан-Франциско
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    Россияне отреагировали на снятие флагов с дипсобственности РФ в Сан-Франциско

    5:36  12 Октября 2017
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    Россияне отреагировали на снятие флагов с дипсобственности в Сан-Франциско

    Москва, 12 октября. Россияне в социальных сетях бурно отреагировали на снятие национальных флагов с дипломатической собственности РФ в Сан-Франциско.

    «Кто совершает противоправные действия, на самом деле показывают свою слабость и фактически уже проиграли…», — пишет пользователь под ником Татьяна Загадка.

    «Срыв флагов — это жест бессильной ярости. Но чтобы быть последовательными в своих поступках и своей политике, официальным лицам американской стороны осталось навалить кучу у ворот нашей дипломатической недвижимости и описать двери и окна. Это будет вполне себе в стиле американской стороны, а главное, никто не удивится такому логичному продолжению развития событий», — в довольно жесткой форме написала Люси Кошкина.

    «И где совесть у Дональда Трампа? Закон нарушен очевидно. Без суда — это самоуправство. Крут, наверное, выше Бога «забрался», — в свою очередь пишет пользователь  Igor Litnevskii.

    Напомним, что накануне с закрытых консульских объектов РФ в Сан-Франциско были сорваны российские флаги, в связи с чем американской стороне был направлен решительный протест.

    Как сообщили Известия, флаги с дипломатической собственности РФ сняли власти США, как уточнили в Госдепе «при демонстрации должного уважения и безопасно хранятся в каждом здании».

    Автор: Константин Терехов
    #сша #соцсети #сан-франциско #флаг россиия
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