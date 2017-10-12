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Сирия: воевавшая за ИГ британка по прозвищу «белая вдова» уничтожена в Ракке
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    Сирия: воевавшая за ИГ британка по прозвищу «белая вдова» уничтожена в Ракке

    5:08  12 Октября 2017
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    Сирия: воевавшая за ИГ британка по прозвищу «белая вдова» уничтожена в Ракке

    Ракка, 12 октября. Подданная Великобритании Салли Джонс, получившая прозвище «белая вдова», уничтожена в сирийской Ракке в ходе атаки американского беспилотника.

    Сообщается, что вместе с Джонс, воевавшей в рядах террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), был уничтожен и ее 12-летний сын Джо Диксон.

    По информации издания Times, удар был нанесен, когда Джонс пыталась бежать из находящейся в осаде Ракки. 

    Известно, что четыре года назад британка вышла замуж за мусульманина, приняла ислам и уехала вслед за ним в Сирию. Супруг Джонс Джунейд Хусейн был главным вербовщиком ИГ в странах Европы.Сирия: воевавшая за ИГ британка по прозвищу «белая вдова» уничтожена в Ракке

    Ранее бежавшие из осажденной Ракки сирийцы рассказали RT на русском, что коалиционные силы, атакуя террористов, не считаются с потерями среди гражданского населения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #исламское государство #ракка #белая вдова
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