Сирия: воевавшая за ИГ британка по прозвищу «белая вдова» уничтожена в Ракке

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Ракка, 12 октября. Подданная Великобритании Салли Джонс, получившая прозвище «белая вдова», уничтожена в сирийской Ракке в ходе атаки американского беспилотника.

Сообщается, что вместе с Джонс, воевавшей в рядах террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), был уничтожен и ее 12-летний сын Джо Диксон.

По информации издания Times, удар был нанесен, когда Джонс пыталась бежать из находящейся в осаде Ракки.

Известно, что четыре года назад британка вышла замуж за мусульманина, приняла ислам и уехала вслед за ним в Сирию. Супруг Джонс Джунейд Хусейн был главным вербовщиком ИГ в странах Европы.

Ранее бежавшие из осажденной Ракки сирийцы рассказали RT на русском, что коалиционные силы, атакуя террористов, не считаются с потерями среди гражданского населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.