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Массовое ДТП произошло на Притомском проспекте в Кемерово
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    Массовое ДТП произошло на Притомском проспекте в Кемерово

    4:43  12 Октября 2017  /обновлено: 4:44  12 Октября 2017
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    Массовое ДТП произошло на Притомском проспекте в Кемерово

    Кемерово, 12 октября. Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло вечером в среду на Притомском проспекте в Кемерово.

    По словам очевидцев случившегося, по неизвестной причине, три легковых автомобиля протаранили металлическое ограждение, установленное вокруг музея РЖД.

    Отмечается, что одна из машин врезалась две другие, после чего они протаранили забор. Информация о жертвах и пострадавших к настоящему моменту не поступала.

    Ранее RT на русском сообщало, что в Кемеровской области завели уголовное дело против водителя молоковоза, по вине которого погибли два человека.

    Автор: Ирина Новикова
    #дтп #кемерово #притомский проспект
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