Массовое ДТП произошло на Притомском проспекте в Кемерово

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Кемерово, 12 октября. Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло вечером в среду на Притомском проспекте в Кемерово.

По словам очевидцев случившегося, по неизвестной причине, три легковых автомобиля протаранили металлическое ограждение, установленное вокруг музея РЖД.

Отмечается, что одна из машин врезалась две другие, после чего они протаранили забор. Информация о жертвах и пострадавших к настоящему моменту не поступала.

Ранее RT на русском сообщало, что в Кемеровской области завели уголовное дело против водителя молоковоза, по вине которого погибли два человека.