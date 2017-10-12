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Более 300 тысяч кв. м. жилья введено в эксплуатацию в Марий Эл с начала года
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    Более 300 тысяч кв. м. жилья введено в эксплуатацию в Марий Эл с начала года

    4:29  12 Октября 2017
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    Более 300 тысяч кв. м. жилья введено в эксплуатацию в Марий Эл с начала года

    Йошкар-Ола, 12 октября. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл (Маристат) сообщил, что с начала текущего года в республике было введено в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров жилья.

    Сообщается, что в январе-сентябре текущего года в Марий Эл за счет всех источников финансирования было построено и введено в эксплуатацию 328,5 тысяч кв. метров жилых помещений, из них 69,2 тысяч кв. метров — в сельской местности.

    Отмечается, что в сравнении с прошлогодним показателем рост составил 95,1%, сообщает МедиаПоток.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который отменяет термин «жилье экономического класса».

    Автор: Ирина Новикова
    #жилье #марий эл
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