Пятеро жителей Читы задержаны после уличной перестрелки

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Чита, 12 октября. Пятеро местных жителей были задержаны после перестрелки на улицах Читы.

Сообщается, что несколько мужчин поссорились и начали выяснять отношения с помощью огнестрельного оружия. Конфликт закончился стрельбой из охотничьего ружья и травматического пистолета.

Очевидцы инцидента вызвали на место стрельбы сотрудников правоохранительных органов.

Правоохранители прибыли уже через две минуты. В настоящее время все пятеро задержаны, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Газета.ру сообщала, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Курской области пограничников с двумя неизвестными.