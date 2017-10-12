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Происшествия
Пятеро жителей Читы задержаны после уличной перестрелки
Происшествия
Пятеро жителей Читы задержаны после уличной перестрелки
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    Пятеро жителей Читы задержаны после уличной перестрелки

    4:13  12 Октября 2017  /обновлено: 4:13  12 Октября 2017
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    Пятеро жителей Читы задержаны после уличной перестрелки

    Чита, 12 октября. Пятеро местных жителей были задержаны после перестрелки на улицах Читы.

    Сообщается, что несколько мужчин поссорились и начали выяснять отношения с помощью огнестрельного оружия. Конфликт закончился стрельбой из охотничьего ружья и травматического пистолета.

    Очевидцы инцидента вызвали на место стрельбы сотрудников правоохранительных органов.

    Правоохранители прибыли уже через две минуты.  В настоящее время все пятеро задержаны, обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Курской области пограничников с двумя неизвестными.

    Автор: Ирина Новикова
    #задержание #перестрелка #чита
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