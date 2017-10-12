Торгпред РФ в США назвал наглой провокацией снятие российских флагов

В Избранное

Вашингтон, 12 октября. Торговый представитель РФ в США Александр Стадник назвал наглой провокацией снятие властями США российских флагов с дипломатических зданий в Вашингтоне и Сан-Франциско.

«Снятие флагов — это откровенная провокация. Абсолютно наглая, не вписывающаяся ни в какие рамки, ни в какие международные нормы беспринципная провокация», — сказал российский дипломат, комментируя случившееся.

Он также отметил, что неплохо было бы проверить уровень IQ в администрации США, сообщает РИА Новости.

Ранее Газета.ру сообщала, что посольство РФ в Вашингтоне подтвердило, что российские флаги были сняты с консульских зданий РФ в Сан-Франциско, и с торговой миссии в Вашингтоне. В связи с произошедшим российские дипломаты направили решительный протест американской стороне.

Напомним, что дипломатические здания были освобождены российской стороной в начале сентября по приказу властей США.