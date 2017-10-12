Пожарные тушат возгорание в заброшенном телецентре в Петропавловске-Камчатском

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Петрпавловск-Камчатский, 12 октября. Пожарные Петропавловска-Камчатского борются с огнем в заброшенном здании телецентра на Никольской сопке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Как сообщили представители пожарных служб, работающих на месте пожара, возгорание началось на втором этаже здания. Открытого пламени не наблюдается, однако пожарные столкнулись с сильным задымлением. Предполагается, что горят старые кинопленки, разбросанные по всему зданию, пишет «Газета.ru».

С возгоранием борются две единицы пожарной техники и десять человек личного состава. Тушение осложняется отсутствием пожарных гидрантов поблизости. Пожарные не исключают, что им понадобится подкрепление.